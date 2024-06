4. Escarabajos de Alfombra

Estos escarabajos son principalmente problemáticos porque comen todo tipo de fibras naturales, incluidas las que se usan para hacer muchas prendas. A pesar de su nombre, las posibilidades de que se coman tu alfombra nueva son sorprendentemente escasas. «Las alfombras de hoy están hechas con fibras sintéticas que estos insectos no pueden comer», dice Gerry. «Pero esa alfombra de piel de oso, la cabeza de ciervo, la boa de plumas o el traje de lana podrían sufrir algún daño».

Afortunadamente, son algo raros en las casas. «Estos escarabajos rara vez son numerosos en el hogar», explica Gerry. «Por lo general, se descubren al abrir un cajón de ropa o una caja de almacenamiento en el armario que contiene ropa hecha con materiales animales naturales (lana, cabello o plumas) que no han sido tocados durante meses o años».

Desafortunadamente, deshacerte de ellos podría significar decirle adiós a tu amada alfombra de piel de oso. «El control se logra más fácilmente al eliminar la ropa, las alfombras, las mantas u otros artículos hechos de materiales animales naturales», dice Gerry. “Cuando esto no sea práctico o no sea deseado, entonces el artículo hecho con materiales animales debe limpiarse regularmente y observarse para detectar la presencia de estos escarabajos. Los artículos infestados pueden congelarse o calentarse a altas temperaturas para matar a los insectos. Para el almacenamiento a largo plazo de artículos hechos con materiales animales, límpialos para asegurarte de que no tengan escarabajos, y luego colócalos en un recipiente de plástico con una tapa hermética para evitar el acceso de los escarabajos adultos».