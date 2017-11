Grabr, la app para comprar algo en el exterior y que lo traiga un viajero

Hoy en día podemos comprar (casi) cualquier producto a través de Internet, pero ¿a quién no le pasó querer algo que no está en nuestro país, o que es imposible adquirirlo por cuestiones de políticas aduaneras, logística, etc? La nueva app Grabr hace que esto sea posible.

Grabr es una aplicación que conecta a compradores que buscan artículos que no consiguen o que son muy caros en sus países, con viajeros que se ofrecen a comprarlos y entregárselos. Esta plataforma comunitaria online permite ahora recibir en Argentina cualquier artículo del mundo de la mano de un viajero de confianza.

​​Por un lado, gracias a la ayuda de los viajeros, Grabr permite a cualquier persona tener acceso a objetos que quiera o necesite, y que no se vendan en su ciudad o que localmente estén demasiado caros. Y por el otro, les da la posibilidad a quienes viajan, de monetizar ese espacio extra en la valija de una forma rápida y fácil.

¿Cómo funciona?

Con Grabr el comprador busca el producto que quiere en cualquier sitio internacional (Amazon.com, ebay, o tiendas online de cualquier marca). Luego copia el enlace del producto deseado, y lo pega en la aplicación para crear el pedido. De este modo todos los viajeros que tengan viajes programados a la ciudad desde la que se hace el pedido, reciben alertas para ofrecerse a entregarlo. Cuando el comprador recibe una oferta de entrega, en el caso de aceptarla debe pagar con tarjeta de crédito tanto el valor del producto, como el valor de la recompensa solicitada por el viajero, y una comisión por uso del servicio. La compra es totalmente segura, y los usuarios cuentan con sistema de reputación para comprobar su confiabilidad.

Es importante destacar que cuando el comprador acepta la oferta y paga con su tarjeta de crédito, por cuestiones de seguridad el pago es retenido por Grabr, quien avisa al viajero que el comprador ya pagó, entonces el viajero compra el producto con su propio dinero. Una vez que el viajero y el comprador hayan acordado un sitio y un día y horario para la entrega, y esta se haga efectiva, el comprador deberá confirmar la recepción del producto y en ese momento Grabr libera el dinero que tenía retenido para que el viajero reciba tanto el monto que gastó en la compra, como el monto de su recompensa por entregar el grab.

Grabr fue creada por Daría Rebenok y Artem Fedyaev a partir de una experiencia personal. Luego de haber vivido en 8 ciudades diferentes, Daría y Artem se dieron cuenta de que extrañaban diversos productos que habían disfrutado en esos países, y que no podían encontrar en su nuevo hogar, San Francisco. Fue ahí cuando al notar que no eran los únicos a los que les pasaba, sumado a su pasión por los viajes, tuvieron esta idea que dio como resultado la creación de Grabr.