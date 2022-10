Confirmado: el café y el té no te están deshidratando

Cuando quieras saciar tu sed, probablemente no tomes una taza humeante de café o té. Pero a pesar de lo que puedas haber escuchado, el café y el té con cafeína no te deshidratan, según afirman los expertos.

Es cierto que la cafeína es un diurético suave, lo que significa que hace que los riñones extraigan más sodio y agua del cuerpo a través de la orina. Si orinás con frecuencia y perdés mucho líquido, es lógico pensar que podrías deshidratarte, pero en realidad no funciona de esa manera, explica el Dr. Daniel Vigil, profesor de medicina familiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en Los Angeles.

«Cuando tomás una taza de café o bebés un vaso de té helado, necesariamente estás tomando un volumen de líquido junto con esa dosis de cafeína», dice Vigil. A pesar de que la cafeína es un diurético suave, Vigil asegura que no perderás más líquido por la orina de lo que ingerís al beber una bebida con cafeína. Tu cuerpo puede absorber la cantidad de fluido que necesita, y expulsar el resto, dice el médico.

Por esa razón, tu infusión de la mañana realmente te ayuda a hidratarte, y no al revés. Vigil dice que el café y el té «pueden y deben» contar como parte de tus ocho o más vasos diarios de líquido por día.

Y si tenés dolores de cabeza u otros síntomas después de tu café matutino, Vigil dice que la deshidratación probablemente no sea la culpable. Podés ser sensible a la cafeína, o estar deshidratado por razones que no tienen nada que ver con tu hábito beber café o té.