10 ideas que pueden cambiar la Historia

Por quinto año consecutivo, HISTORY anuncia a los 10 nuevos semifinalistas de la iniciativa Una Idea para Cambiar la Historia, en la que dos participantes argentinos quedaron seleccionados en esta etapa y en la que además, en su versión 2018, se lanzó una nueva categoría a la mejor aplicación tecnológica y en donde fueron elegidas las tres mejores para pasar a la final del concurso.

Las ideas más votadas pasan a la final en la que se entregará un total de U$S 140.000 en premios que se repartirán entre las cinco mejores iniciativas de la siguiente manera: US$ 60.000 a la idea ganadora; US$ 40.000 al segundo lugar, el tercero US$ 20.000, mientras que el cuarto lugar y la mejor aplicación recibirán un reconocimiento de US$ 10.000 cada uno.

El jurado encargado de seleccionar a los semifinalistas de esta 5ta edición de Una Idea Para Cambiar La Historia estuvo compuesto por el emprendedor social argentino y fundador de RED SOLIDARIA, Juan Carr; la colombiana Diana Gaviria, Directora Ejecutiva de Connect Bogotá Región; el periodista mexicano de ciencia Iván Carrillo y el peruano Max Hidalgo, ganador de 1 Idea 2017, inventor y creador de YAWA, una turbina eólica para la generación de agua potable.

A continuación las diez ideas semifinalistas, más los tres semifinalistas de la categoría APP:

EBERS: Plantillas inteligentes para personas con diabetes – Argentina

Ebers son plantillas inteligentes para evitar amputaciones en personas que padecen diabetes. Tienen la capacidad de detectar de forma temprana los principales factores que generan esas amputaciones y lo hace monitoreando el estado del pie mediante 15 sensores de presión, temperatura y humedad y enviando toda la información al teléfono celular. La información que genera Ebers es recolectada diariamente y enviada al médico del paciente para que este pueda llevar un mejor control y brindarle el tratamiento con toda la antelación posible, evitando las lesiones que terminan derivando en una amputación.

La detección de todas estas anomalías se hace mediante complejos algoritmos que procesan la información y determinan frente a un patrón de calibración si el pie se encuentra en riesgo, para de esta manera alertar al paciente para que controle su pie. Las plantillas también tienen la capacidad de detectar patrones a largo plazo, estudiando la progresión de zonas de riesgo para atacar con mucha antelación cualquier peligro.

La diabetes es la principal causa de amputaciones a nivel mundial, principalmente en países en vías de desarrollo. En Latinoamérica 1.5 millones de personas son amputadas cada año a causa de esta enfermedad y el 80% son prevenibles si se detectan a tiempo según la Federación Internacional de Diabetes.